القهوة تقي من «ألزهايمر»

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة يومياً أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وقالت شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية إن باحثين في جامعة سيئول ومستشفى «دونجتان ساكريد هارت» في جامعة هاليم كشفوا، أمس، النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و90 عاماً.

ومن بين المشاركين، ظهرت لدى نحو 17.6 % فقط من هؤلاء، الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين «بيتا أميلويد» في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وارتفع المعدل بعشر نقاط بالنسبة للذين يتناولون معدلاً أقل من القهوة، إذ إن نحو 27 % منهم ظهرت عليهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر.