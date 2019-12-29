قناع لتوت عنخ آمون من الأكواب

المصدر: دبي - البيان

سجلت لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون رقماً قياسياً، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر لوحة صنعت من أكواب القهوة، كما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

واستخدم في تصميم قناع توت عنخ آمون نحو 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك.

وشهد ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عملية تركيب قناع الفرعون الشاب، التي نفذها مجموعة من الشباب المصريين على مساحة 60 متراً في ساحة المتحف الكبير قبل تسجيل اللوحة رسمياً في الموسوعة.

وأقامت وزارة السياحة والآثار المصرية، بهذه المناسبة، احتفالية في المتحف الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.