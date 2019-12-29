«ثعبان» يحرمه صعود الطائرة

المصدر: دبي - البيان

منع أمن مطار جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا طفلاً نيوزيلندياً من صعود الطائرة بسبب ارتدائه قميصاً رسمت عليه صورة ثعبان ضخم، على نحو متقن كفيل بإثارة رعب ضعاف القلوب.

وطلب مسؤولو المطار من ستيفاني لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، عدم ركوب الطائرة في وقت سابق من الشهر الجاري، لأن لباسه قد يسبب ضيقاً للركاب الآخرين، أو قد يصيبهم بالفزع.

وتم السماح للطفل لاحقاً بركوب الطائرة بعد قلب القميص وارتدائه على الوجه الآخر لإخفاء صورة الثعبان.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن الطفل لديه اهتمام شديد بالثعابين والعناكب والحشرات. وأثارت الحادثة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.