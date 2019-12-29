جامعة هندية تدرس «علم الأشباح»

المصدر: دبي - البيان

أثارت جامعة هندية مرموقة الكثير من الجدل والسخرية على وسائل التواصل بعد إعلانها عن تقديم دورة متخصصة بدراسات الأشباح، حسبما نقلت «يورو نيوز» بالعربية.

ووفقاً للتقارير، فقد أقرت جامعة «باناراس هندو» تقديم تخصص باسم «دراسات الأشباح» مدته 6 أشهر لطلاب الطب، تعلمهم خلاله كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم يرون الأشباح، أو أنها تتملكهم وتتجسد فيهم.

وقال مسؤولون في الجامعة إن البرنامج سيركز على دراسة وتحليل الاضطرابات النفسية الجسمية، التي يتداخل فيها المرض النفسي مع الجسدي، التي غالباً ما يتم الخلط بينها وبين الظواهر الخارقة.

وقال مسؤول في الجامعة إنه سيتم إنشاء وحدة «دراسات الأشباح» منفصلة في الجامعة.