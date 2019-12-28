نجاة سلحفاة تسببت بحريق منزلي

المصدر: دبي - البيان

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ سلحفاة، تبلغ من العمر 45 عاماً، من حريق بمنزل بمنطقة إسكس البريطانية، بعد سماع الجيران جرس الإنذار.

وقالت دائرة الإطفاء في المقاطعة إن الجيران أبلغوهم بسماع جرس الإنذار، فعملوا على الفور على إطفاء النيران وأنقذوا الموقف، وتم احتواء الحريق في غرفة واحدة، كما أنقذوا سلحفاة.

وأوضح مدير المراقبة في محطة إطفاء غريت دونموو، غاري وين، أن حريقاً اندلع في منزل الساعة 4:50 مساء. وقال إن الحريق بدأ بعد أن ارتطمت السلحفاة بمصباح وسقط على فراشها، اشتعلت النيران فيه ثم في الغرفة، عندما انطلق جرس الإنذار.