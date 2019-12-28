اكتشاف قصر من حضارة المايا

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

قال مسؤولون مكسيكيون إن علماء الآثار اكتشفوا قصراً ربما كانت تستخدمه النخبة في حضارة المايا قبل أكثر من ألف عام في مدينة كولوبا القديمة بالقرب من منطقة كانكون السياحية الشهيرة شرق المكسيك.

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا بالمكسيك في بيان إن بقايا المبنى البالغ ارتفاعه 6 أمتار وطوله 55 متراً وعرضه 15 متراً تشير إلى أن القصر كان مأهولاً لفترتين طويلتين ما بين 600-1050 بعد الميلاد. والى جانب القصر، ينقب خبراء مكسيكيون عن أربعة هياكل أخرى في المنطقة التي تعرف باسم «المجموعة ج» في الساحة المركزية في كولوبا بما في ذلك مذبح وأطلال مبنيين سكنيين وهيكل دائري يُعتقد أنه موقد.