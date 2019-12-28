تطلب تبرّعات لقضاء شهر العسل

المصدر: إعداد - سيد صالح

من المتعارف عليه أن طلب التبرعات يكون من أجل الوفاء بمتطلبات شيء حيوي في حياة الإنسان لا يستطيع أن يتحمل كلفته بمفرده، كعلاج له أو لأحد أبنائه من داء عضال، أو كلفة عملية جراحية قد تنقذ حياته، إلا أن سيدة بريطانية أتت بالجديد، عندما أرسلت خطاباً إلى أصدقائها تطلب فيه منهم أن يتبرعوا لها من أجل تدبير كلفة عطلة شهر العسل، والتي ترغب هي وزوجها المنتظر بقضائه في منتجع «عالم ديزني» الشهير بولاية «فلوريدا» الأمريكية.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية التي نشرت أمس صورة من الخطاب المثير للجدل، فقد بررت السيدة في سياق الخطاب طلبها الغريب بأنها وزوجها لا يمتلكان المال اللازم لقضاء العطلة في «عالم ديزني» كما يحلمان، خاصة وأن لديهما معاً 7 أطفال من زواج سابق لكل منهما، الأمر الذي يجعل من المستحيل بمكان أن ينجحا في توفير ثمن عطلة كهذه. وأثار الخطاب تعليقات غاضبة من جانب قراء «ميرور»، وانتقدوا سلوك السيدة ووصفوه بعدم المسؤولية.