سماعات لإنقاذ حياة «زومبي الهواتف»

المصدر: دبي - البيان

طور فريق من العلماء في جامعة كولومبيا الأمريكية حلاً تقنياً لحماية «زومبي الهواتف الذكية»، وهم المستخدمون الذين يضعون سماعات الهواتف على آذانهم ويسيرون بين الناس غير مبالين بمن حولهم، وغافلين عن الأخطار المحدقة بهم.

فقد قام فريق بحث، بقيادة فريد جيانغ، بتطوير سماعات قادرة على فك رموز مئات الأصوات في الشوارع لتحذير المشاة من خطر وشيك.

وطور جيانغ هذه التكنولوجيا لتقليل عدد وفيات المشاة الناجمة عن «الانشغال» بالهواتف الذكية أثناء المشي، من خلال ابتكار سماعات الرأس تحتوي على ميكروفونات مصغرة للكشف عن اقتراب المركبات، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ويعمل المعالج داخل الميكروفونات المصغرة على تحديد الأصوات التي تشكل تهديداً، فإذا كان الخطر قريباً بما فيه الكفاية، فإنه يرسل تنبيهاً صوتياً لاتخاذ الإجراء المناسب.

ووفقاً لتقارير، فإن فريق البحث الجامعي يختبر سماعات الرأس في شوارع نيويورك حالياً.