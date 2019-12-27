معادلة رياضية لتحميص البطاطا

المصدر: إعداد: سيد صالح

من المتعارف عليه أن أركان وصفات الطعام تتكون من المقادير وطريقة الطهي، لكن أن تتكون وصفة طهي من معادلة رياضية، فهذا هو الجديد الذي أتى به طلبة كلية «إيدج هوتيل سكول» للسياحة والفندقة بجامعة «إيسيكس» البريطانية، حيث طور مجموعة منهم معادلة رياضية جديدة يقولون إنه من الممكن استخدامها في طهي «بطاطا محمصة» مثالية، على حد وصفهم!

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، يقول الطلبة الذين ابتكروا المعادلة إن السبب الذي دفعهم إلى ابتكارها أن احتساب المقادير المحددة اللازمة لإعداد طبق شهي من البطاطا المحمصة أو المخبوزة يستهلك وقتاً طويلاً للغاية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تقطيع البطاطا إلى مكعبات ثم وضعها في الموقد والانتظار كي تتحمص.

وتعتمد المعادلة ببساطة على زيادة مساحة سطح البطاطا التي سيجري تحميصها داخل الموقد، وذلك من خلال تقطيع البطاطا بزاوية تبلغ 30 درجة. ويشرح أحد الطلبة هذه المعادلة قائلاً: «نقيس ثلاثة أشعة أو أنصاف أقطار من قطعة البطاطا ثم نضربها في بعض، ليكون حاصل الضرب هو مساحة سطح عدد القطع الإجمالية».

وذكرت «إندبندنت» أن عدداً من كبار الطهاة المحترفين في بريطانيا حضروا تجربة في مقر كلية «إيدج هوتيل سكول» بحضور الطلبة الذين ابتكروا المعادلة، وطهوا البطاطا المحمصة باستخدام المعادلة، وكانت النتيجة إيجابية إلى حدٍ بعيد. وأضافت الصحيفة أن كبار الطهاة صاروا يستخدمون المعادلة عندما يطهون البطاطا المخبوزة، حتى إنها انتشرت بينهم باسم طريقة «إيدج هوتيل سكول».