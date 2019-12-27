«قنّ» يعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف المصممان طوم غوتيلييه، وبوبي بيترسون عن قنٍّ متحرك يعمل بالطاقة الشمسية، بأبواب مصفحة بالألمنيوم يتم تشغيلها عبر أجهزة استشعار، بحيث تفتح أوتوماتيكياً مع شروق الشمس كي تتيح للدجاج الخروج من القنّ والانغلاق مع الغروب. أما الصفيحة الشمسية الوحيدة فتبقي البطاريات مشحونة لتسهيل عملية صيانة النظام.

ويمكن للعربة «القن» خفيفة الوزن المؤتمتة، التي صنعت من أجل مزرعة «المركز البيئي في سان خوان كابيسترانو في كاليفورنيا»، أن تُجرّ بواسطة جرّار يساعد على تسميد مناطق جديدة من المزرعة بروث الدجاج، كما أنها مزودة بسور متحرك لإبقاء الطيور داخل المنطقة المرغوبة.