واحة معلقة في البرازيل لإزالة السُّمية الرقمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

معلقة في الهواء، على مساحة 2766 قدم مربعة من بلدية كامبوس نوفوس باوليستا بمدينة ساو باولو البرازيلية، تمتد واحة المنازل المعلقة كونها ملاذاً خصصت 80% من مواد بنائها من العناصر المعاد تدويرها، بما في ذلك حاويات الشحن البحري ذاتها التي تشكل القسم الأكبر من التصميم، وتخلو تماماً من وسائل الرفاهية الحديثة، لا سيما التلفاز وخدمة الواي-فاي، بهدف تشجيع النزلاء على التخلص من السمية الرقمية. الحاويات المرتفعة عن الأرض تعني استواء النوافذ مع الأشجار الأصلية المنتشرة على امتداد مساحة الواحة.

أما الشرفات الخشبية فتمتزج بتناغم تام مع أغصان الأشجار، بما يوحي بأنك داخل بيت الشجرة، حيث عدد من الأراجيح الشبكية تمتد من أرضية المنزل وتتيح النوم والاسترخاء. وتوجد أسقف خضراء نموذجية متصلة بالمنازل الحاويات، إضافة لنظام تخزين مياه الأمطار بما يقلص الحاجة للري المفرط حول المكان.