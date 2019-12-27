مجسم بالليغو لمنتجع تزلج في جبال الألب

المصدر: إعداد: نهى حوا

استخدم زوجان 400 ألف قطعة ليغو، لبناء مشروعهما الأكبر على مدى 25 عاماً لزينة عيد الميلاد.

وقد أمضى الثنائي المحب لليغو الأسابيع الستة الماضية يبدع مشهداً مذهلاً لمنتجع تزلج في جبال الألب، لكي ينتهي من إعداده في الوقت المناسب لعيد الميلاد، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الزوجان مايك أديس (61 عاماً) وزوجته، كاثرين وايمان (56 عاماً) يبدعان في كل عام، مجسماً من الليغو للاحتفال بموسم العطلات، لكن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ25 لانطلاق أول عمل لهما، لهذا السبب قررا أن يكون مشروعهما الأكبر لتاريخه: منتجع تزلج في جبال الألب مغطى بالثلوج في مجسم مربع من 8 أقدام، مليء بالقطارات والأضواء والمصاعد المتحركة.

الهيكل احتل نصف غرفة المعيشة في منزلهما في هانتغدون بكامبريدج. وقد وصفه أديس، وهو أستاذ مدرسة متقاعد، بأنه مزيج من منتجع جبلي سويسري، وسوق أعياد ألماني وورشة عمل للعيد. ولم يتلق الثنائي أي تعليمات من أي مكان، جمع الزوجان قطع ليغو على مدى أكثر من 50 عاماً.

ويقيمان حفلة لإطلاق بنائه، كما يقيمان حفلة لتفكيكه في عملية تستغرق بمساعدة الأصدقاء بين أسبوعين أو ثلاثة في العادة.