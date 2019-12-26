فلكية جدة: خسوف للقمر 10 يناير وكسوف للشمس 21 يونيو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن الشمس أشرقت صباح اليوم الخميس حسب تقويم أم القرى منكسفة حلقيًّا في مسار ضيق من المنطقة الشرقية، وجزئيًّا بسماء مدينة جدة ومعظم مدن ومناطق السعودية.

وأضاف " يحدث كسوف الشمس التالي بعد ستة أشهر قمرية من الكسوف الذي يسبقه، وبالفعل سيحدث كسوف آخر للشمس في 21 من يونيو 2020. سيكون أيضًا مشاهدًا في سماء المملكة والوطن العربي، وبعد أسبوعين، سيحدث خسوف للقمر (شبه ظل) في 10 يناير 2020 بسماء السعودية والوطن العربي.

وأوضح: "أثناء كسوف الشمس وصل القمر مرحلة الاقتران عند الساعة 8:13 صباحًا بتوقيت السعودية (5:13 صباحًا بتوقيت غرينتش)، منتقلًا من شرق الشمس إلى غربها؛ منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض، ومبتدئا دورة جديدة أي شهرًا اقترانيًّا جديدًا".

وتابع: "معظم حالات الاقتران الشهرية التي يمكن تحديد موعدها بدقة وسهولة؛ لا يمكن رؤيتها كظاهرة فلكية، وهي ما تسمى بـ"الاقتران غير المرئي"؛ ولكن حدث هذا الشهر اصطفاف للشمس والقمر والأرض؛ لذلك فإن كسوف الشمس حالة خاصة من حالات الاقتران تسمى "الاقتران المرئي".

وأوضح: من المعروف أنه في كل شهر يقع القمر في الاقتران؛ ولكن لا يحدث كسوف للشمس لأن مستوى مدار القمر حول الأرض يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى مدار الأرض حول الشمس؛ لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث كسوف".

وتابع : "خلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج وفي النصف الآخر إلى الجنوب من دائرة البروج.

وبيّن: "خلال الشهر يقع القمر مرتين في نقاط تسمى العقدتين؛ فإذا كان القمر يتحرك من الشمال إلى الجنوب من دائرة البروج تسمى "العقدة الهابطة"، وعندما يتحرك من الجنوب إلى الشمال تسمى "العقدة الصاعدة"، وعندما يحدث الاقتران ويكون القمر قريبًا من إحدى العقدتين يحدث كسوف الشمس.

وعادة -ولكن ليس دائمًا- يحدث كسوف الشمس التالي بعد ستة أشهر قمرية من الكسوف الذي يسبقه، وبالفعل سيحدث كسوف آخر للشمس في 21 من يونيو 2020. سيكون أيضًا مشاهدًا في سماء المملكة والوطن العربي، وبالمثل غالبًا ما يتكرر خسوف القمر بعد ستة أشهر قمرية، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

وسيتبع كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر 2019، بعد أسبوعين، خسوف للقمر (شبه ظل) في 10 يناير 2020 بسماء السعودية والوطن العربي.