«هواوي» تستغني عن تطبيقات «غوغل»

المصدر: دبي - البيان

لمّحت شركة «هواوي» الصينية إلى أنها تعتزم استبدال التطبيقات التي تطورها شركة «غوغل» في هواتفها، بأخرى تصنعها هي بنفسها. ومن تطبيقات التي ستغادر هواتف «هواوي»، خدمة «غوغل» للبريد الإلكتروني «جيميل» و«غوغل ماب»، والتطبيق الخاص بالمدفوعات. ونقل موقع «سكاي نيوز عربية»، عن مدير «هواوي» في الهند شارلز بينغ، أن المستهلكين لن يروا فرقاً بين النظام الجديد والتطبيقات التي يتيحها وتلك التي يعرضها «غوغل». لكن المسؤول الصيني أكد أن الأمر ليس سهلاً، معتبراً إياه «تحدياً يحاول مطورو الشركة تجاوزه».