«درس أحياء» بطريقة مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

لجأت معلمة إلى حيلة ذكية لتعليم طلابها أجزاء جسم الإنسان، ما جعلها محط إشادات واسعة على مستوى العالم.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن تقارير إسبانية، أن المعلمة فيرونيكا دوكي، ارتدت بدلة تحمل صوراً مفصلة لأعضاء الجسد الداخلية، ما سهل على طلاب الصف الرابع في مدرسة بمدينة بلد الوليد الإسبانية، استيعاب حصة الأحياء. وقالت دوكي لصحيفة «إلباييس» الإسبانية، إن ملابسها تركت انطباعات مختلفة لدى التلاميذ، بين «الارتباك والصراخ والتصفيق، فيما غطى البعض أعينهم». وكانت المعلمة تريد تعليم الطلاب درساً بطريقة سهلة ومبتكرة.