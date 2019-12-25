مرادفةً لمعنى "المتعة".. مقصورة لعب أطفال من مواد مستدامة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مرادفةً لمعنى "المتعة" باللغة الفنلندية، صنعت شركة بريطانية أول مقصورة لعب للأطفال تقليدية الطابع مستلهمة من جمالية المقصورات الخشبية الاسكندنافية الجذابة تحمل اسم "إيلو".

وتتسم مساحة اللعب بهيكل يدعمه سقف مائل، ومقصورة تتألف من ثلاثة جوانب مغلقة وواحد مفتوح، حيث يتميز كل من الجوانب المغلقة بنافذة مستطيلة تتيح مع المدخل المفتوح للأطفال أن تكون لهم مساحتهم الخاصة، والتواصل في الوقت عينه مع العالم الخارجي.

المقصورة مصنوعة من مواد مستدامة بالكامل، وتدخل ضمن الصناعات اليدوية في المملكة المتحدة البريطانية التي تستخدم ضلوع أخشاب شجر الأركس الصنوبري المحلي، وأرضيات المطاط المعاد تدويرها إضافةً إلى الطلاءات ومواد الدهان النهائي الطبيعية بالكامل.

ويقول مصنعو الشركة في السياق: "يدفعنا شغفنا لخلق مساحات فريدة من نوعها باستعمال المواد الطبيعية المستدامة من أفضل نوعية مع الحرص على الاستعانة بالمنتجات التي تدوم طويلاً ويمكن استعمالها لسنوات طويلة مقبلة."