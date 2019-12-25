عائشة العبيدلي.. شغف الاحتراف والخبرة

المصدر: دبي - وفاء السويدي

بدأت رحلتها في عوالم إتقان فنون الطهي، منذ أن كانت تجرّ الكرسي وهي في الرابعة من العمر لتقف عليه في المطبخ بجوار والدتها بينما تنهمك بتحضير طعام العائلة.

فمنذ ذلك الوقت، بدأت عائشة العبيدلي رحلتها مع شغف التذوق والتعرف إلى أسرار وفنون الطبخ، كما قالت في حديثها ل"البيان"، لتصل بعدها إلى مرحلة دراسته التخصصية والاحتراف فيه بينما هي في الـ9 من العمر.

وقد بدأت قصة شهرتها الحقيقية في المجال في شهر رمضان المبارك، حيث كانت المتذوق والفاحص للأكل قبل وضعه على مائدة الإفطار، لتتطور لديها فيما بعد حاسة التذوق وحب الطهي، ومن ثم أخذت تحضر أطباقاً لذيذة ثم شرعت تسعى في وصفات طعامها إلى الدمج بين المطبخ الإماراتي والأكلات والنكهات العالمية لتحترف في تطوير الأطباق التقليدية، وعملت والدتها على تعزيز هذه الموهبة بالاعتماد عليها في إعداد وجبة الفطور الصباحي بنفسها، وذلك بينما هي في عمر 8 سنوات.

مخيم صيفي

وأوضحت والدة عائشة العبيدلي ل "البيان" أنه بعد فوز ابنتها بمسابقة كبرى في المجال وهي بعمر 9 سنوات، تمت رعايتها من قبل المعهد العالمي لفنون الطبخ في دبي لدراسة الطبخ للحصول على أول دبلوم احترافي في الطبخ.

كما قامت عائشة بعمل ورش طبخ للأطفال حول أهمية الغذاء الصحي في المخيم الصيفي لـtwofour54، وبعد ذلك استمرت في إعطاء الورش لمدارس أخرى في الدولة.

مسابقة كبرى

ولدى عائشة اهتمام خاص بتطوير الأطباق الإماراتية والعالمية عبر إضافة لمستها الخاصة. وهي تعد أصغر شيف في دولة الإمارات، وربما الخليج العربي، وبعد أن تتخرج من دراستها التخصصية، قد تكون أصغر شيف رسمي بالعالم.

وتقول عائشة: «حصلت على لقب أصغر شيف إماراتي بعد فوزي في المسابقة الكبرى ل"كيدزانيا" لاكتشاف أفضل شيف صغير في الإمارات، كانت المسابقة على 4 مراحل لمدة شهرين، وقد حققت الفوز من خلال التفوق على 180 طفلاً أعمارهم بين 8 أعوام إلى 13 عاماً ومن مختلف أنحاء العالم، وأيضاً حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة "cook off " ضمن فعاليات " لحظات أبوظبي" بعد التنافس مع شيف محترف».

وتتابع: «كما شاركت الأطفال الطبخ في برنامج صيف مدهش على قناة «سما دبي»، وكانت تجربة جميلة وقمنا بإعداد الأطباق اللذيذة والمختلفة بمساعدة الأطفال الحضور، وحلمي بأن أشارك في cooking olymipcs، وأن تكون لدي العديد من المبادرات، وأتطلع أيضاً إلى النجاح مستقبلاً في تكوين وامتلاك مشروعي الخاص».