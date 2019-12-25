جراح أمريكي يحارب ديون مرضاه

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أطلق أحد الجراحين في ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة مبادرة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخيرية المحلية، حتى يتمكن مرضاه من دفع تكاليف عملياتهم الجراحية عن طريق خدمة المجتمع والعمل التطوعي، بدلاً من إفلاسهم بسبب الديون الطبية.

وأفاد موقع «غوود نيوز» أن الجراح ديمتريو أغويلا، أطلق برنامجه المسمى «أم 25» بعد شعوره بالضيق من أوضاع مرضاه المادية.

فتح الجراح عيادة للجراحات الترميمية والعصبية ذات الصلة في نورفولك، حيث يسمح لمرضاه اختيار منظمة غير ربحية من قائمة منظمات مشاركة في برنامجه، ثم يحدد ساعات معينة من التطوع للمريض لإكمال مدفوعاته مقابل العملية الجراحية.