أبطال «مارفل» منحوتات من كعك

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كارولين إريكسون فنانة نرويجية نجحت في نشر إبداعاتها الملهمة عبر الإنترنت لما تمثله من خصوصية واستثنائية، تتمثل في الاستناد إلى كعك الزنجبيل لصنع منحوتات معبرة كان أحدثها «غرووت» بطل أفلام شركة «مارفل» العالمية.

وأتقنت إريكسون صنع تحف خاصة بموسم الأعياد، بعد أن خطرت لها الفكرة عام 2013 حين كشفت عن أول تصاميمها الإبداعية على شكل شخصية «أوبتيموس برايم» الشهيرة في فيلم «ترانسفورمرز». وقد تضمنت المنحوتة القابلة للأكل بين 700 و800 قطعة من كعك الزنجبيل. ولاقت فور نشرها على مواقع التواصل إعجاباً منقطع النظير، لا سيما من موقع «ريديت»، وعادت على إريكسون بجائزة ضخمة قدرت بما يقارب 6500 دولار أمريكي.