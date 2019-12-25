«فاشينيستا» تسعينية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعرف هيلين روث إيلام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ«بادي وينكل»، حيث يفوق عددهم 3.8 ملايين، وتشتهر بشعار «اسرق حبيبك منذ 1928»، اكتسبت إيلام (91 عاماً) شهرتها الواسعة عبر أزياء مذهلة ومجموعة صور مبهجة الألوان وكأنها لوحة مرسومة، وروح مرحة تطالعك عبر «إنستغرام»، وتعليقات تضج بالحياة لتثبت أن العمر مجرد رقم لا أكثر.

ولا تنفك أيقونة الموضة على موقع التواصل الاجتماعي تذهل متابعيها يومياً، وتلهم بأسلوبها وتصرفاتها الملايين بثقتها بنفسها. منشوراتها المرافقة لصورها المتألقة بأزياء مبهرجة تترافق دوماً مع ملاحظات وكلمات تعكس حبها للحياة. وقد كتبت في أحدثها: «لن تكون عجوزاً مطلقاً على اللعب والاستمتاع».