باحثون: الثقة بالروبوتات تتزايد

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، عبر مجموعة من التجارب، إلى أن ثقة البشر بالروبوتات تتزايد إذا استطاعت هذه الروبوتات أن توضح للبشر الخطوات التي تقوم بها قبل الإقدام على تنفيذها. وذكر فريق الدراسة أنه قام في إطار التجربة التي أوردتها دورية «ساينس أدفانسز» العلمية، بحيث تقوم، عبر أكثر من طريقة، بتوضيح الخطوات التي تقوم بها مسبقاً للمتطوعين في التجربة.

وفي إطار التجربة، تقوم الروبوتات بشرح الإجراء الذي تنفذه بطريقتين مختلفتين، الأولى رمزية والثانية طريقة وظيفية.

وطلب فريق الدراسة من 150 متطوعاً أن يراقبوا الروبوت أثناء فتح زجاجة دواء مع متابعة الرسائل التوضيحية المصاحبة لهذه العملية. وذكر الباحثون أن المتطوعين أعطوا تقييماً أعلى لدرجات الثقة في الروبوت عندما حصلوا على شرح مسبق للخطوات التي سوف يقوم بها الروبوت، سواء بالطريقة الرمزية أو الوظيفية. ورجح الباحثون أن البشر سيشعرون بثقة أكبر في الروبوت إذا ما حصلوا على معلومات وافية بشأن الخطوات التي يقوم بها هذا الروبوت.