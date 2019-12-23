الشمس تضيء معابد الكرنك

المصدر: الأقصر - د ب أ

أضاءت أشعة الشمس أمس، قدس أقداس آمون «سيد النور» وسط معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة بمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

وتسللت أشعة الشمس من البوابة الشرقية للمعابد التي شيدت قبل آلاف السنين، لينبثق نورها وسط ظلمات قدس الأقداس، على وقع استعراضات فرق الفلكلور والتنورة، وفي حضور محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، ومسؤولين مصريين، ومئات السياح الأجانب والمصريين.

وقال حسن الجيلاني، مدير عام التنمية السياحية في محافظة الأقصر: إن سلطات المحافظة تحرص على إحياء تلك المناسبة التي تتزامن مع بداية فصل الشتاء، في إطار مساعيها لتنويع منتجها السياحي عبر ما يعرف بـ«السياحة الفلكية».