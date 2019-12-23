مدينة للمشردين بكاليفورنيا بعد 11 سنة

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة ناشطة عن خططها لبناء مدينة حديثة بقيمة 3 مليارات دولار لإيواء مواطنين بلا مأوى «مشردين» في ولاية كاليفورنيا، وفق ما نقل موقع شبكة «سكاي نيوز عربية».

وتعتقد جماعة «مواطنون مرة أخرى» أن مشروع بناء مدينة حديثة للمشردين سوف يحل أزمة أولئك الذين لا مأوى لهم في كاليفورنيا.

وتقدّر «مواطنون مرة أخرى» أن المدينة الجديدة ستكون جاهزة خلال 11 عاماً فقط، حيث من المقترح افتتاحها في العام 2031.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ستتوافر في منازل وشقق المدينة الحديثة المقترحة كل وسائل الراحة، مثل أجهزة التلفزيون. وستضم المدينة مستشفى ومرافق رعاية صحية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ.

كذلك ستحتوي المدينة على أنفاق تحت الأرض من أجل «تقليل اضطراب حياة المواطن»، المشرد الذي اعتاد العيش بلا مأوى لفترة من الزمن.

وتتكون المدينة، المقترحة على مساحة 300 فدان، من مجموعات من البنايات المؤلفة من 16 طابقاً، وستكون الشقق في هذه المدينة متاحة للمشردين مجاناً.

جدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا تعاني من أزمة تشرّد مزمنة، انتقدها مسؤولون حكوميون مثل الرئيس دونالد ترامب ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون.

ويقدر عدد المشردين في الولاية بحوالي 150 ألف شخص.

وأنشأت جماعة «مواطنون مرة أخرى» موقعاً على «غو فاند مي»، وتلقت تبرعات بقيمة 820 دولار فقط.

وقال مؤسسة جماعة «مواطنون مرة أخرى»، دتيون ناسون، في بيان الخميس: «لقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف لحل أزمة التشرد، فبدلاً من بناء 4000 مأوى إضافي، يموّل المواطنون مرة أخرى لبناء مدينة واحدة، تلبي احتياجات جميع المشردين من البالغين في أمريكا، وستكون أسرع وأقل تكلفة بالمليارات عن الجهود الحالية».