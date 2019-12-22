مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني لمدة 3 أيام!

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن اللاعب العالمي دييغو أرماندو مارادونا لم يتخلص بعد من إدمانه، حيث أطلق من جديد تصريحاً مثيراً للجدل يزعم فيه أنه تعرض للخطف على أيدي كائنات فضائية! وبحسب صحيفة الرأي الكويتية

وقال مارادونا إنه تعرض من قبل لعملية اختطاف من قبل ما وصفهم بـ "كائنات فضائية"، وذلك في مقابلة مع قناة TyC sports التلفزيونية.

وزعم اللاعب الأرجنتيني المخضرم أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات الفضائية، لكن دون أن يكشف عن أية تفاصيل دقيقة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه قضى هذه الأيام في مكان آخر غير كوكب الأرض.

وقال: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتني ولم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى".

ويعمل بطل العالم 1986 في الوقت الراهن، كمدرب لفريق خيمناسيا لا بلاتا الناشط في دوري القسم الثاني الأرجنتيني، ومنذ توليه المهمة، حقق مع الفريق 4 انتصارات في 11 مباراة، ليهرب من المركز الـ 24 (الأخير) ويحتل الآن المرتبة الـ21، على أمل أن يتجنب الهبوط لدوري القسم الثالث.