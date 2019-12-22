يطوف العالم بـ«قطمران شمسي»

المصدر: دبي ـ البيان

يعتزم الرحالة الروسي المشهور، فيودور كونيوخوف، أن يقوم منفرداً عام 2021 برحلة بحرية عبر المحيطين الهادئ والأطلسي.

وذلك على ظهر القطمران ( مركب مكوّن من زورقين متوازيين) العامل بالطاقة الشمسية. وحسب موقع روسيا اليوم، يخطط كونيوخوف لبناء مركب مزود بمحركين كهربائيين وبطاريات شمسية يبلغ طوله 11 متراً.

وأوضح الرحالة أن الرحلة ستضم مرحلتين أولهما في فبراير المقبل تنطلق من جزر الكناري وتنتهي في مارس عام 2021 في جزيرة أنتيهوا حيث ينوي الرحالة قطع مسافة نحو 5500 كيلومتر. أما المرحلة الثانية فستنطلق في ديسمبر عام 2021 من تشيلي لتنتهي في أستراليا بعد أن يقطع مسافة 12 ألف كيلومتر.