السجائر الإلكترونية مدمِّرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن الأغلبية العظمى من حالات إصابة الرئتين بين مدخني السيجارة الإلكترونية كانت بسبب أسيتات فيتامين E الموجودة في المنتج المستخدم في هذا النوع من التدخين.

وحسب موقع بي بي سي، فقد كشفت دراسة أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والطب الوقائي في أمريكا أنه في 48 حالة من أصل 51 حالة إصابة بمشكلات في الرئتين بسبب التدخين الإلكتروني عُثر على هذا المركب. وتستخدم أسيتات فيتامين E في زيادة كثافة السوائل المستخدمة في السيجارة الإلكترونية، وبخاصة السوائل التي تحتوي على المادة الفعّالة بمخدر الماريغوانا. ولقي 54 شخصاً مصرعهم بسبب مشكلات في الرئتين نتجت عن التدخين الإلكتروني من إجمالي 2500 شخص أصيبوا بتلك المشكلات.