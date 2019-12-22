الأمير هاري «بابا نويل» يسعد اليتامى

المصدر: دبي - سيد صالح

في لفتة إنسانية تهدف إلى إسعاد ومواساة الأطفال الأيتام مع اقتراب موسم أعياد الميلاد، ظهر، أمس، الأمير هاري، دوق «ساسيكس»، ثاني أبناء الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، مرتدياً زي «بابا نويل»، أو «سانت كلوز»، الشخصية الأسطورة الشهيرة المقترنة بأعياد الميلاد في المجتمعات الغربية.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ذي صن» البريطانية، ارتدى الأمير هاري زي «سانت كلوز»، ضمن فعاليات حفل خيري بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد أقامته جمعية «سكوتيز ليتل سولجرز»، لرعاية أطفال الجنود البريطانيين المفقودين في الحروب.

وحرص الأمير هاري على التقاط مقطع فيديو لنفسه وهو مرتدٍ زي «سانت كلوز»، وموجهاً رسالة تهنئة إلى أطفال الجنود المفقودين.

وقال الأمير هاري في رسالته: «نعم، فقدان الأب أمر شديد الصعوبة، لكنني أعلم أن كل فرد فيكم، بمساعدة الآخرين، سيصنع لنفسه مستقبلاً باهراً، كما أعلم أيضاً أنكم ستتمتعون بعيد ميلاد مدهش».

يُذكر أن الأمير هاري (35 عاماً) يقضي الآن عطلة لمدة 6 أسابيع من الواجبات والمهام الملكية بصحبة زوجته الأميرة ميغان ماركل، دوقة «ساسيكس».