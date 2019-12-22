كوكيب ضخم يحاذي الأرض الخميس

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن كويكباً ضخماً يعرف باسم «CH59 2000» سيمر بجوار الأرض يوم الخميس المقبل، الموافق الــ 26 من ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 2:54 صباحاً حسب التوقيت القياسي للمنطقة الزمنية الشرقية للأمريكيتين «11:45 صباحاً بتوقيت الإمارات».

ووفقاً لتقديرات «مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض»، الذي يتبع «ناسا»، فإن قطر الكويكب الضخم عند نهايته العليا يتراوح بين 919 قدماً (280.11 متراً) و2034 قدماً (619.9 متراً)، ما يعني أنه قد يفوق في الحجم البرج الرئيسي لمركز التجارة العالمي في نيويورك، والذي يبلغ قطره عند نهايته العليا 1792 قدماً.