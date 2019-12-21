لبنان يدخل غينيس بشجرة كريسماس مصنوعة من 120 ألف عبوة بلاستيكية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

في موسم الأعياد تتبارى بعض الدول في بناء أكبر شجرة "عيد ميلاد". لكن الشجرة التي شيدت في بلدة شكا شمال لبنان دخلت سجل غينيس للأرقام القياسية. حيث بلغ ارتفاعها 28.5 متراً وصنعت من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية. وتجاوزت الشجرة التي شيدت في المكسيك بـ98 ألف عبوة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد استغرق تكوين هذه القطعة الفنية نحو 20 يوما.

كلمات دالة:
  • شجرة الكريسماس،
  • شجرة عيد ميلاد،
  • لبنان ،
  • شكا
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