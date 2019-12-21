شاهد.. كيفية نطق أطول اسم في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

بالمختصر المفيد والمبسط يسمى تل تاوماتا، ويرتفع 305 أمتار فوق مستوى سطح البحر بالقرب من مدينة برانغاهاو، جنوب وايبوكوراو في منطقة خليج هوكس جنوبي نيوزيلندا.

يشتهر هذا التل، بحسب موقع (futurasciences)، بطول اسمه، الذي يعد أحد أطول الأسماء في العالم، ويتكون من 85 حرفا باللغة الماورية المحلية، وينطق بالعربية هكذا: توماتاوهاكاتانجيهانجاكواوتاماتيابوكيوهينواكيتاناتاهو.

فهل تمتلك النفس الطويل لنطقه؟ حاول.