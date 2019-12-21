إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي

المصدر: أديس أبابا - رويترز

أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء أمس، في إطار سعي المزيد من بلدان أفريقيا لتطوير برامج فضاء لدفع أهدافها التنموية وتشجيع الإبداع العلمي.

وقبل فجر أمس الجمعة تجمع مسؤولون ومواطنون في مرصد ومركز إينتوتو للأبحاث شمالي العاصمة أديس أبابا لمشاهدة بث حي لانطلاق القمر من محطة فضاء في الصين. وقال نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي «سيكون هذا أساسا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء».

وقال سولومون بلاي المدير العام للمعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا لرويترز، إن مهندسين صينيين وإثيوبيين صمموا القمر الصناعي، مضيفا أن الصين دفعت نحو ستة ملايين دولار من تكاليف التصنيع.