«ستارلاينر» تخفق في أولى مهامها

المصدر: واشنطن - د ب أ

توقعت شركة بوينج، عودة مركبة الفضاء «ستارلاينر» إلى الأرض في غضون 48 ساعة، وذلك بعد إخفاق مهمتها الأولى في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج. فبعد نحو 50 دقيقة من إقلاعها أمس، تم الإبلاغ عن عدم تمكن ستارلاينر من أخذ وضعيتها لبدء عملية الاحتراق الخاصة بدخولها إلى المدار، وهي عملية الدفع الأخيرة قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، قال مدير ناسا جيم بريدنستاين :» لأن «ستارلاينر» اعتقدت أنها كانت في خضم عملية الاحتراق الخاصة بدخولها إلى المدار (أو أن عملية الاحتراق اكتملت)، تم خفض إشارات تغيير المهام في شبكة التحكم، وأحرقت المركبة الفضائية المزيد من الوقود، مما جعل عملية الالتحام بالمحطة الدولية مستحيلا.