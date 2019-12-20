فوائد صحية مذهلة للجوافة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

الجوافة ثمرة شائعة يحبها معظم الناس، لكن هل تعلم أن تلك الفاكهة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، بل وتنظيم مستويات السكر في الدم وغيرها من الفوائد الصحية المذهلة، فهي من الأطعمة التي يمكن أن تعزز عملية فقدان الوزن، حيث إنها غنية بالألياف التي يمكن أن تشعرك بالشبع لفترة أطول، كما أنها تسهم في كبح شهيتك لتأكل بشكل أقل، كما أنها مفيدة لمرضى السكر، فالشاي المعد مع أوراق الجوافة يمكنه الإسهام في ضبط مستويات السكر في الدم، وهي مفيدة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فأليافها تحقق عملية هضم أسهل، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء، وهي تزخر بفيتامين «سي» الذي يساعد على تعزيز المناعة كحماية طبيعية ضد الالتهابات والأمراض.

للمهتمين بالبشرة والجمال، تعتبر الجوافة عاملاً جيداً لتحسين صحة البشرة والجلد عبر مضادات الأكسدة التي تزخر بها.