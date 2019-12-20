تنافس راقص في الفضاء

المصدر: دبي ـ البيان

أدى اثنان من محترفي قفز المظلات وصلة رقص في السماء على ارتفاع 13 ألف قدم، فيما كانا يتنافسان في بطولة العالم للطيران الحر.

وتم التقاط فيلم فيديو للثنائي «يو أبي» و«فنسنت كوتي»، وعمرهما 34 عاماً، وهما يهبطان نحو الأرض فوق ساحل «غولد كوست» في أستراليا، بعد القفز من الطائرة.

وفي مقاطع الفيديو يظهر الثنائي يرتفع في الهواء للحظة قبل أن يباشر وصلة الرقص في الهواء. وفي مشهد مذهل، يقف أحدهما بيديه على ظهر الشخص الآخر، رأساً على عقب، قبل أن يدورا معاً في السماء ويستديرا في حركات متزامنة.

المقطع التقطه المصور جيم غاريس بعد قيام المظليين بالتمرين على الرقصة لساعات داخل إنفاق رياح وذلك على مدار عامين.