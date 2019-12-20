«المجسم الشجرة» يرصد احتمالات التكنولوجيا المستدامة للإمارات

المصدر: دبي - نهى حوّا

نصبت شركة معمارية مجسماً مصنوعاً بطابعة ثلاثية الأبعاد أمام المركز المالي الدولي في دبي، يجسد عيدان شجرة وقد تساقطت أوراقها، للدلالة على رؤية الإمارات لعام 2025 القاضية بالتركيز على الطباعة ثلاثية الأبعاد باعتبارها تكنولوجيا مستدامة، وتعزيز قطاع بناء إيكولوجي.

المجسم الذي يدعو الزوار لرصد احتمالات التكنولوجيا المستدامة، يهدف أيضاً إلى ربط الزائرين بالطبيعة مع اقتراب بداية فصل الشتاء عن طريق نصب تلك الشجر الملحاء، وفقاً لموقع «ديزاين بوم».

يتألف المجسم من ثلاث مواد مختلفة مستدامة، أرضيات خشب البتولا، وقاعدة خرسانية بطابعة روبوتية ثلاثية الأبعاد، وسلسلة من بوليمرات بلاستيكية بطباعة ثلاثية الأبعاد تمت إعادة تدويرها من 30 ألف قنينة بلاستيكية مرمية، المجسم نصب من دون الحاجة إلى آلات ثقيلة، وكل جزء من أجزائه مصمم كوحدات ومجهزة مسبقاً قبل استقدامها إلى الموقع.

وأفادت الشركة بأنه: «على ضوء تركيز دبي على الطباعة ثلاثية الأبعاد باعتبارها تكنولوجيا مستدامة، فإن التهجين في الطباعة الثلاثية الأبعاد الأحدث من نوعه في البلاستيك والخرسانة يعد محاولة أولى لرصد الاحتمالات التي يمكن لهاتين التكنولوجيتين أن تقدما بما يسهم في رؤية دبي نحو تعزيز قطاع بناء إيكولوجي حتى عام 2025».

المجسم بطول 11 قدماً، وهو يبدع مساراً ملتوياً على شكل «S» ما بين فروع العيدان، حيث يمكن للزائر السير عبرها.

وفيما معظم المواد في وضعها الخام، فإن طرف تلك الفروع يتحول إلى لون برتقالي.

تقول الشركة إنها تأمل الاستمرار في اختباراتها بالطابعة ثلاثة الأبعاد في التصميم على قياس معماري، والإسهام في رؤية الإمارات، وهي تعزز البناء الإيكولوجي في 2025.