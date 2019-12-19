وفد قبيلة الساعدي يزور قصر الحصن

المصدر: أبوظبي – البيان:

قام وفد من أبناء قبيلة الساعدي، يترأسه خميس سعيد حمد الساعدي معرف قبيلة بني ساعدة، بزيارة «قصر الحصن» في أبوظبي.

وأكد خميس الساعدي أن قصر الحصن من أقدم المباني التاريخية في الإمارات وشاهد على محطات تطور وازدهار العاصمة طوال تاريخها العريق، مشيداً بجهود دائرة السياحة والثقافة على الاهتمام بهذا الصرح التاريخي.

واصطحب إداري قصر الحصن قبيلة الساعدي في جولة داخل القصر الذي يروي صفحات الماضي العريق .. وشاهد الوفد المقتنيات القيمة للقصر الذي كان مقراً للحكم، ومنزلاً للأسرة الحاكمة وملتقى للحكومة في أبوظبي.

كما زاروا المعرض والمجمع الثقافي وبيت الحرفين الذي يسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية.

ويعتبر القصر أحد المباني التاريخية والقلب النابض لأبوظبي وأعرق وأقدم بناء تاريخي قائم في أبوظبي، يحتوي على أول هيكل معماري دائم في المدينة، ألا وهو برج المراقبة الذي تم بناؤه في تسعينات القرن الثامن عشر، لحماية طرق التجارة الساحلية لأبوظبي وحماية المجتمعات المتنامية على هذه الجزيرة.