النظافة «متنفس» النباتات المنزلية

المصدر: رلين - د ب أ

تحتاج النباتات المنزلية إلى التنفس وإذا ما كان يعلوها طبقة سميكة من الأتربة يمكن أن يكون هذا صعباً. وهذا يمكن أن يكون له الكثير من الآثار المضرة عليها، بما فصصي ذلك إعاقة نموها.

ويقول الخبراء إن طبقة من الأتربة على الأوراق يمكن أن تؤدي إلى خفض إنتاج النبات للطاقة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.

ويرجع هذا لأن الأوراق لم تعد قادرة على امتصاص الكمية الكاملة من أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون التي تحتاجها من أجل عملية التمثيل الغذائي. إذاً فالنصيحة هي إزالة الأتربة عن النباتات بانتظام بخرقة ناعمة وحتى أن بعض النباتات سوف تستفيد من التنظيف بحمام تنظيف بارد من حين لآخر.