حتا .. أيقونة الجمال الطبيعي وصديقة العائلات

المصدر: إعداد - سيد صالح

نشرت شبكة «يورونيوز» أمس، تقريراً تفصيلياً عن منطقة حتا يتضمن أبرز معالمها والوجهات الجاذبة فيها. وجاء التقرير تحت عنوان «دليل إلى حتا، دبي»، وذكر أن حتا تعد بمثابة منطقة منعزلة عن دبي، حيث تقع على الحدود الجنوبية الشرقية للإمارة، وتبعد عن مركزها مسافة تبلغ حوالي 130 كيلومتراً.

وأكد التقرير أنه على الرغم من كون العديد من السكان يعيشون في حتا، إلا أنها تعد بمثابة الوجهة الأولى الصديقة للعائلات في دبي، حيث يفضلون ارتيادها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

واستعرض التقرير بعضاً من أبرز الوجهات والمعالم السياحية في حتا كالفنادق والمنتجعات، ثم تطرق إلى الأنشطة الترفيهية الممتعة المتوفرة في حتا، وخاصة تسلق الجبال مشياً أو على ظهور الخيل أو باستخدام الدراجات الهوائية، فضلاً عن المغامرات المائية كاستئجار قوارب «الكاياك» وغيرها من أنواع القوارب لعبور مياه الخليج بينما تحيط بك الجبال في خلفية مبهرة بكل معاني الكلمة.

عبق التاريخ

لا يقتصر سحر حتا على طبيعتها الفاتنة فحسب، وإنما يمتد أيضاً ليشمــل عبــق التاريخ الذي يملأ كافة أرجائها مُذَكراً زوارها بمظاهر الحياة التقليدية الإماراتية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، حيث تجد في حتا حصناً عتيقاً، أبراج مراقبة، مجالس الرجال وكبار القوم داخل البيوت القديمة.

عسل حتا

وتطرق التقرير إلى «حديقة النحل في حتا»، والتي تعد أول مركز لتربية ملكات النحل على مستوى المنطقة بأكملها، وتناول دورها التعليمي والتثقيفي في الحفاظ على نشاط تربية النحل، بما تقدمه من ورش عمل ودورات تدريبية في هذا الشأن.

الحياة البرية النادرة

اختتمت «يورونيوز» تقريرها بالحـــديث عن «محمية حتا الجبلية»، التي تؤوي أكـــبر عدد من حيــوان «الطهــر» العربي المهدد بالانقراض، وذكـــر بأنها تعــد واحــدة من أبرز الأراضــي الرطبــة على مستوى العــالم.