تلميذة تتفوق على آينشتاين وهاوكينغ في اختبار الذكاء

المصدر: دبي – البيان

حازت تلميذة في مدرسة ابتدائية ببريطانيا تبلغ سن العاشرة، على أعلى درجة في اختبار الذكاء لجمعية «منسا» الدولية، محققة معدل 162 في اختبار «كاتل 3 بي» الذي يختبر المنطق اللفظي.

والد فريا مانغوترا، العالم النفساني، كولديب كومار قال لصحيفة «ديل ميل» إن المسؤولين في «منسا» أبلغوه أن طفلته الوحيدة هي رسمياً «عبقرية»، وإن المعدل الذي حصلت عليه في اختبار المنطق اللفظي هو أعلى درجة يمكن تحقيقها تحت عمر 18 سنة.

وكانت الطالبة فريا من برمنغهام قد جلست للاختبار عندما كانت بعمر 10 سنوات ونصف في شهر أكتوبر، وكانت الأصغر سناً التي يسمح لها بذلك. هذا ويُعتقد أن عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يمتاز بمعدل ذكاء 160، وهو نفس معدل العالم ستيفن هوكينغ، الذي رحل عن الدنيا، أخيراً.

أكد والدها أنه علم منذ سن مبكرة، بعمر سنتين أو ثلاث، بأنها موهوبة. ويصف ابنته بالقارئة الشغوفة مثل والديها. لديها هوايات كثيرة إلى جانب حزام أسود في لعبة التايكوندو، فهي تستمتع بكتابة القصص والمسرحيات ولعب الشطرنج، كما تحب السباحة ورقص البوليوود، وتقوم بنشاط كل يوم خلال الأسبوع.

لم تقرر الطفلة العبقرية التي تمثل مدرستها «بلو كوت» في ادجباستون، التخصص في المستقبل، لكنها حازت أخيراً على منحة دراسية من مدرسة خاصة مرموقة.