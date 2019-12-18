تعرف إلى أقدم زوجين في العالم ما زالا على قيد الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية كتاب غينيس للأرقام القياسية كأقدم زوجين على قيد الحياة في العالم. ويستعد الثنائي للاحتفال في الأيام القليلة القادمة بعيد زواجهما الثمانين.

لم تكن سنة 1934 عادية بالمرة في حياة جون هندرسون، ففي إحدى المحاضرات في الجامعة، جلس الطالب آنذاك بالقرب من زميلته الساحرة شارلوت، ليقع الثنائي في الحب ويدخلا بعدها التاريخ من أوسع أبوابه.

أما عن السبب وراء ذلك، فقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن جون هندرسون، البالغ من العمر اليوم 106 سنوات وزوجته شارلوت هندرسون ذات الـ105 سنوات، دخلا كتاب غينيس للأرقام القياسية كأقدم زوجين على قيد الحياة في العالم.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الزوجين سيحتفلان في الأيام القليلة القادمة بعيد زواجهما الـ80، حيث عقدا قرانهما في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1939.

وعن سر بقائهما معاً طوال هذه المدة، قال الزوجان إنهما يهتمان بالطعام الذي يتناولانه، وأضافا: "بالرغم من أننا لا نسمع جيداً بالمقارنة مع الماضي، إلاّ أننا في حالة صحية جيدة". وتابع الزوجان: "لم نرزق بأطفال، وهذا ما يدفع بعض الناس للقول إن هذا هو السبب الحقيقي وراء استمرارنا على قيد الحياة طوال هذه المدة".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن جون وشارلوت التقيا في جامعة تكساس في ثلاثينيات القرن الماضي، وأن شارلوت احتاجت إلى حوالي خمس سنوات من أجل أن تقرر الزاوج، لاسيما وأن تلك الفترة تزامنت مع سوء الأحوال الاقتصادية (الكساد العظيم).

ولفت نفس المصدر إلى أن شارلوت حصلت على وظيفة مدرسة، فيما عمل جون في عالم التدريب في كرة القدم الأمريكية وكرة السلة.

وكان الزوجان قد تزوجا في حفل صغير للغاية لم يحضره سوى عدد قليل من الناس. ويعيش الثنائي الآن في دار للمسنين في أوستن، عاصمة ولاية تكساس، بحسب (DW).