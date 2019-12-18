أول شارع في لندن «بلا انبعاثات»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

سيصبح شارع «بيتش ستريت» في لندن أول شارع تنعدم فيه الانبعاثات في المدينة، إثر تطبيق الحظر على جميع سيارات البنزين والديزل التي تسير عليه، بدءاً من ربيع 2020 كجزء من مبادرة جديدة للحي المالي التاريخي «سيتي أوف لندن».

وذكرت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية أن الشارع الذي يمتد تحت مبنى مركز باربيكان شمال المدينة سوف يكون متاحاً فقط للمشاة وراكبي الدراجات والمركبات بانبعاثات صفر، بدءاً من ربيع 2020.

وسوف يجري تغريم السيارات التي تنتهك الحظر مبلغ 130 جنيهاً استرلينياً، فيما سيسمح للمركبات الكهربائية والهيدروجينية بالنفاذ إلى الشارع.