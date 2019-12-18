جسم غامض يتنقل بين النجوم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وكالة «ناسا» للفضاء صورة جديدة للجسم الغامض «2آي/‏‏بوريسوف» الذي يعتقد أنه وصل نظامنا الشمسي من نظام شمسي آخر، والتي أظهرت تفاصيل جديدة عن حجم الزائر، الذي أكد اتحاد الطيران الدولي أنه ثاني جسم بين النجوم يزور نظامنا الشمسي من مكان آخر، بعد مذنب «أومواموا» الذي تم اكتشافه عام 2017.

وتظهر الصورة الملتقطة بالتلسكوب الفضائي «هابل»، المذنب أمام مجرة حلزونية بعيدة، وهو يعبر نظامنا الشمسي فيما يشق طريقه عائداً إلى الفضاء بين النجوم، حيث كان يحلق من قبل.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، شوهد «2 أي/‏‏بوريسوف» لأول مرة في أغسطس من قبل هاو فلكي يدعى جينادي بوريسوف في شبه جزيرة القرم فمنحه اسمه.