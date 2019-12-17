«فريندز».. أفضل خاتمة خلال 20 سنة

المصدر: دبي - البيان

مرت 15 سنة على المسلسل الشهير «فريندز»، ولا يزال يحتل مكاناً مميزاً في قلوب محبيه، إذ توجت الحلقة الأخيرة من السلسلة الأمريكية بلقب «أفضل خاتمة برنامج تلفزيوني على مدى 20 عاماً، ولا يمكننا القول إننا فوجئنا بذلك».

ووفقاً لـ«مترو» البريطانية، تمكن «فريندز» من الفوز بالمركز الأول في استطلاع للرأي شمل 5000 شخص، بتنظيم من الموقع البريطاني الترفيهي «ديجيتال سباي»، الذي يحتفل بعيده العشرين، وتنافس فيها المسلسل مع سلسلة مسلسلات شهيرة، مثل صراع العروش، بريكينغ باد، وغيرهما، ليحصد اللقب النهائي للخاتمة المحببة لقلوب المشاهدين في حلقته الأخيرة.