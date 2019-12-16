علاقة عميقة

المصدر: تصوير: دينيس مالاري

تفاعل برج خليفة مع احتفالات الأشقاء في مملكة البحرين باليوم الوطني الـ48 للمملكة، فتوشح العلمَ البحرينيَّ، في تعبير عن عمق العلاقة التي تجمع الإمارات والبحرين، ولسان حاله تمنيات بازدهار المملكة ورخاء شعبها الشقيق، ودوام الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادتيهما الرشيدتين.