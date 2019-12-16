علاقة عميقة

تفاعل برج خليفة مع احتفالات الأشقاء في مملكة البحرين باليوم الوطني الـ48 للمملكة، فتوشح العلمَ البحرينيَّ، في تعبير عن عمق العلاقة التي تجمع الإمارات والبحرين، ولسان حاله تمنيات بازدهار المملكة ورخاء شعبها الشقيق، ودوام الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادتيهما الرشيدتين.
#برج_خليفة يتزين بألوان علم #البحرين احتفاءً بـ #اليوم_الوطني_البحريني .. كل عام وأهلنا في مملكة البحرين بألف خير@bahdiplomatic@BahrainEmbUAE@bna_ar#وطني_العيد#لبيك_يا_وطن— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2019
تصوير: دينيس ملاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jhToNaT1Wc