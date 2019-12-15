مواد خطرة تزيّن شجرة ميلاد

المصدر: دبي- نهى حوّا

نصب مطار في ليتوانيا شجرة ميلاد فريدة من نوعها، مصنوعة من المواد التي قام بمصادرتها من المسافرين، وذلك بهدف الإضاءة على أهمية سلامة الطيران، وذلك بديلة عن شجرة الميلاد الاحتفالية.

يبلغ ارتفاع الشجرة 1.5 متر، وقد استغرق صنعها أسبوعين قبل نصبها في مطار فيلينوس في ليتوانيا، حيث ظهرت مزينة بسكاكين ومقصات وولاعات وشفرات وكل أنواع البضائع الخطرة، حسب الصور المنشورة على موقع «هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية».

معلقاً على الشجرة المنصوبة، أفاد المتحدث باسم المطار: «المواد تمت مصادرتها من الركاب خلال عملية مسح الحقائب.

فإذا كنت ترغب في ألا تنتهي ممتلكاتك الشخصية المحظورة على شجرة الميلاد العام المقبل.

فمن الأفضل التأكد من متطلبات الانتقال بحقائب اليد جيداً قبل حزم أمتعتك للطيران في المرة المقبلة».