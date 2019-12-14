الوشم علامة للتعبير عن الحزن في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب ا

اعتادت السيدة نيتي دودن المقيمة في برلين أن ترسم أعداداً كبيرة من الوشم على بشرتها، ومنذ بضعة أعوام أضافت صورة صغيرة لرأس قط على أصبعها تخليداً لذكرى قطها جوني الذي نفق.

وتقول دودن «كنت أحب القط جوني».

وفـــي ظاهرة اجتماعية جديدة صار سكان ألمانيا يختارون بشكل متزايد أن يعبروا عــن أحزانهم مــن خلال الوشم، سواء كـان الفقيد حيواناً أليفاً أو قريباً غادر دنيانا.

وفي الصدد يقول مارك بنيكه رئيس منظمة «تحبيذ الوشم» والتي ترعى الأشخاص العاملين بالمجال إن «الوشم صار أكثر شعبية وانتشاراً بالأعوام القليلة الماضية، وكانت هناك أيضاً زيادة في أعداد الوشم المعبرة عن الحزن».

ويضيف بينكه «إن الوشم كعلامة للحزن كان موجوداً على الدوام، غير أن تصميماته تغيرت».