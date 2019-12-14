أسطول «درون» يزرع مليار شجرة في كندا

المصدر: دبي ـ البيان

تهدف شركة كندية إلى زراعة مليار شجرة بحلول عام 2028 في كندا باستخدام طائرات موجهة عن بعد.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز نتوورك»، سوف تستخدم الشركة الناشئة في تورنتو أسطولاً من «الدرون» تم تصميمها لزراعة الأشجار بمعدل أسرع عشر مرات عن المزارعين البشر. باستخدام قرون البذور، فإن الطائرات الموجهة عن بعد قادرة على زراعة الأشجار بربع تكلفة طرق الزراعة المعتادة، حسبما أفادت الشركة، التي تأمل في تنويع النظم الأيكولوجية باستخدام ثماني أنواع مختلفة من الأشجار.

مشروع التشجير يعد الأول من نوعه في كندا باستخدام الـ «درون»، حسبما أفادت المستشارة إنجليك الستروم في شركة «فلاش فورست»، والتي كتبت تقول: «هدفنا أن يكون لدينا تأثير مهم يمكن قياسه في تخفيف تأثيرات تغير المناخ في العقد المقبل»، ونعتقد أنها الطريقة الوحيدة التي ستتمكن الحكومة الفيدرالية من تلبية وعودها القاضية بزراعة ملياري شجرة في السنوات العشر المقبلة.