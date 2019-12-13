أول سيارة إطفاء كهربائية في كاليفورنيا

المصدر: دبي - فاتن صبح

كشف رئيس دائرة إطفاء الحرائق في كاليفورنيا عن أول سيارة إطفاء في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية تماماً وأعلن عن خطط لإضافة سيارة مشابهة أخرى نهاية عام 2021.

وقال هاورلد شابلهومان، رئيس دائرة الحماية من الحرائق في مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا: «السيارات الكهربائية ليست بجديدة لكنها في قطاع مكافحة الحرائق هي كذلك».

وتبدو سيارة الإطفاء ذات اللونين الأسود والأصفر أشبه بحافلة أكثر منها سيارة إطفاء حرائق وهي نتاج شركة «روزنباور» النمساوية. إلا أن السؤال الأبرز المرتبط بتلك السيارة هو ما إذا كانت قد تفرغ من الطاقة أثناء تلبيتها نداء ما.