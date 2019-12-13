الفانيلا تدهش زوار «رينيون» الفرنسية

المصدر: سانت سوزان - د ب أ

إذا أتيحت لك الفرصة لزيارة مزرعة للفانيلا، بجزيرة رينيون التابعة للإدارة الفرنسية والكائنة في المحيط الهندي، فستتبدد الدهشة التي كانت تعتريك عندما تعلم السعر الباهظ لهذه المادة العطرية المستخدمة لإكساب بعض الأطعمة مذاقاً رائعاً.

وقليل من المنتجات الزراعية هي وحدها التي تتطلب مثل هذه الرعاية والعناية الفائقة، التي تحتاجها نباتات الفانيلا حتى تثمر هذا المذاق الساحر، ويأتي الزوار إلى بلدة سانت سوزان الكائنة على هذه الجزيرة للتعرف على عملية إنضاج بذور الفانيلا بمنتجع دومان دو جراند هازير. ويرجع أصل نبات الفانيلا المتسلق إلى أمريكا الوسطى.

ويعتقد أن شعوب الأزتك - الذين ينتمون إلى السكان الأصليين للأمريكتين - هم أول من زرعه، ويقال إن منتيزوما الثاني، وهو أحد الحكام المحليين الذي حدث في عهده أول تلاقٍ بين حضارة الهنود الحمر في أمريكا الوسطى والحضارة الأوروبية، كان يتناول نحو 50 كوباً من الكوكا المخلوطة بالفانيلا يومياً.