الإنسان ضد الآلة في سباقات «درون»

المصدر: دبي - نهى حوّا

الإنسان ضد الآلة، وقد انتصر الإنسان، على الأقل، حتى الآن في سباق للطائرات الموجهة عن بعد، هو الأول من نوعه من تنظيم «درون رايسنغ ليغ» أو «رابطة سباق الطائرات الموجهة عن بعد».

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية أن تسع طائرات الموجهة عن بعد بالكمبيوتر انطلقت من أوستن أخيراً، وطارت بسرعة كافية، في محاولة للفوز على أحد أشهر سائقي الطائرات الموجهة عن بعد في العالم، السويسري غابرييل كوتشر المعروف بـ«غاب707»، لكن هذا الأخير تمكن من قطع المسار بفارق 5 ثوانٍ.

وجلس كوتشر بجانب فريق «مافلاب» في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا الذي قام ببرمجة طائرة موجهة عن بعد آلياً، مراقباً ما إذا كان تشفيره للطائرة الموجهة عن بعد جعلها أسرع وأكثر دقة بما فيه الكفاية لإلحاق الهزيمة بكوتشر.

قطع كوتشر المسار في غضون ست ثوان، فيما استغرق الأمر من طائرة «مافلاب» الموجهة عن بعد آلياً، 11 ثانية.